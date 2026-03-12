Сондерс считает, что Ван де Вену не хватает "футбольных мозгов" для игры за "Ливерпуль"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Дин Сондерс считает, что защитнику "Тоттенхэма" Микки Ван де Вену пока не хватает "футбольных мозгов", чтобы играть за "красных".

Согласно слухам, Ван де Вен может покинуть "Тоттенхэм" после этого разочаровывающего сезона, и "Ливерпуль" называется среди претендентов на 24-летнего голландца.



Однако Сондерсу кажется, что пока Ван де Вен не научился читать игру и только благодаря своей высочайшей скорости избегает проблем.



"На мой взгляд, центральные защитники бывают двух типов: те, кто предугадывает события, и те, кто реагирует по ситуации".



"Алан Хансен предугадывал, куда пойдет мяч. Он никогда не пачкал свои шорты — он просто оказывался в нужном месте".



"Ван де Вен, если вы заметите, всегда стелится в подкате, глядя на что ты думаешь: "Почему ты не прочитал это и не оказался там заранее?"



"Он невероятно быстр, и это позволяет ему выходить сухим из воды".



"Поэтому подождем и посмотрим, удастся ли ему развить свои футбольные мозги, чтобы играть за "Ливерпуль", — сообщил Сондерс talkSPORT.