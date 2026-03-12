Нету извинился за то, что толкнул болбоя ПСЖ

Болбой ПСЖ Вингер "Челси" Педру Нету извинился за то, что толкнул болбоя в матче Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Провалив концовку первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов в Париже накануне, "Челси" потерпел поражение со счетом 5:2.

Уже в компенсированное время Нету выпустил эмоции наружу, уронив на землю болбоя. Чудом избежав красной карточки, 26-летний португалец принес извинения за свой поступок.

"Я хочу извиниться перед болбоем. Я уже поговорил с ним. Мы проигрывали, я хотел быстро забрать мяч, и под эмоциями от игры я слегка его толкнул".

"Я не такой. Это случилось в пылу момента, и я хочу извиниться. Я дал ему свою футболку. Я правда сожалею об этом. Я чувствую, что мне нужно извиниться перед ним".

"Мой французский не очень хорош, но подошел Витинья и сказал ему (болбою), что я не такой".

"В итоге он (болбой) посмеялся, я дал ему свою футболку и извинился раз 35. Он видел, что произошло, и он был рад, как разрешилась ситуация", — сообщил Нету TNT Sports.





  1. litvin1235 12.03.2026 15:37 # litvin1235
    А упал же, как НПС с реалистичной физиков. В общем как кусок говна

  2. makeewadim 12.03.2026 11:49 # makeewadim
    Забрав мячик у болбоя, он тем самым лишил его равновесия

