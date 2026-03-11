Тонали не интересен "Арсеналу"

"Арсенал" более не заинтересован в приобретении полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали.

Слухи об интересе "Арсенала" к Тонали появились еще на исходе зимнего трансферного окна. "Канониры" как раз искали замену выбывшему с тяжелой травмой Микелю Мерино.



По информации Chronicle Live, "Арсенал" был действительно уведомлен о том, что будущее Тонали в "Ньюкасле" находится под вопросом, и Сандро может быть открыт к смене клуба, однако "канониры" не решились вступить в переговоры и выдвинуть свое предложение.



Утверждается, что с тех пор "Арсенал" провел ряд встреч насчет планов клуба на летнее трансферное окно, однако имя Тонали во время их не упоминалось.



Грядущим летом "Арсенал", как и "Ньюкасл", будет под давлением правил финансового фейр-плей. Один источник даже полагает, что "канониры" смогут потратить только 40 миллионов фунтов, не считая поступлений с продаж.



Тонали также сватают в "Манчестер Юнайтед" и "Реал", но "Ньюкасл" надеется сохранить своего ключевого игрока. Одновременно "сороки" знают, что клубам Серии А 25-летний итальянец не по карману.