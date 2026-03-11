Тонали не интересен "Арсеналу"

Сандро Тонали "Арсенал" более не заинтересован в приобретении полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали.

Слухи об интересе "Арсенала" к Тонали появились еще на исходе зимнего трансферного окна. "Канониры" как раз искали замену выбывшему с тяжелой травмой Микелю Мерино.

По информации Chronicle Live, "Арсенал" был действительно уведомлен о том, что будущее Тонали в "Ньюкасле" находится под вопросом, и Сандро может быть открыт к смене клуба, однако "канониры" не решились вступить в переговоры и выдвинуть свое предложение.

Утверждается, что с тех пор "Арсенал" провел ряд встреч насчет планов клуба на летнее трансферное окно, однако имя Тонали во время их не упоминалось.

Грядущим летом "Арсенал", как и "Ньюкасл", будет под давлением правил финансового фейр-плей. Один источник даже полагает, что "канониры" смогут потратить только 40 миллионов фунтов, не считая поступлений с продаж.

Тонали также сватают в "Манчестер Юнайтед" и "Реал", но "Ньюкасл" надеется сохранить своего ключевого игрока. Одновременно "сороки" знают, что клубам Серии А 25-летний итальянец не по карману.





Метки Арсенал, Ньюкасл, Тонали

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2026 22:00

Количество просмотров Просмотров: 749

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. goonner 11.03.2026 22:51 # goonner
    распиареный флоп этот Тонали.

    (ответить)

  2. narcot 11.03.2026 22:41 # narcot
    головой слабо играет?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: