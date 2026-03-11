Барнс уверен, что "Ньюкасл" может победить "Барселону" на ее поле

Нападающий "Ньюкасла" Харви Барнс уверен, что его команда достаточно хороша чтобы выбить испанскую "Барселону" из Лиги Чемпионов.

Благодаря пенальти на исходе компенсированного времени "Барселоне" удалось избежать поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ньюкасла" накануне.



Ничья 1:1 расстраивает Барнса, который чувствует, что "Ньюкасл" был лучше по игре. Однако Харви и партнеры готовы проявить себя и на "Ноу Камп" на следующей неделе.



"Еще совершенно ничего не решено. Было бы удивительно, отправиться туда с преимуществом в один гол, но счет равный. У нас есть возможность взять игру в свои руки и посмотреть, где мы находимся. Наша команда полна уверенности в себе, и мы можем почерпнуть много положительных вещей. На следующей неделе мы постараемся изо всех сил. На протяжении большей части матча мы были лучшей командой, мы контролировали игру большими отрезками и выглядели по-настоящему опасно".



"Мы раз за разом показывали, что можем соперничать с этими командами топ-уровня, когда играем в свою лучшую игру. В этом сезоне мы слишком много раз действовали ниже этих уровней, и это дорого нам стоило в лиге, но в Лиге Чемпионов мы показываем свой лучший футбол", — цитирует Барнса The Guardian.