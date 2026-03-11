"Арсенал" следит за Ливраменто

"Арсенал" внимательно следит за крайним защитником "Ньюкасла" Тино Ливраменто.

В данный момент у Ливраменто остается только два года по действующему контракту, и Тино не демонстрирует желания продлевать свои отношения с "Ньюкаслом".



Эта ситуация делает "Ньюкасл" уязвимым к предложениям насчет Ливраменто, и уже длительное время ходят слухи, что попытку переманить 23-летнего англичанина предпримет "Манчестер Сити".



По информации The Telegraph, Ливраменто также находится на радаре у "Арсенала", чей главный тренер Микель Артета имеет общего с Тино агента.



Ливраменто выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Саутгемптона" за 32 миллиона фунтов в 2023 году, и продажа Тино грядущим летом позволила бы "сорокам" выручить около 60 млн. фунтов.



Интерес "Арсенала" к Ливраменто свидетельствует о том, что будущее Бена Уайта в лондонском клубе находится под вопросом. В этом сезоне 28-летний англичанин полностью проигрывает конкуренцию Юрриену Тимберу на правом фланге обороны.