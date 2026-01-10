Вингер Матис Тель хочет уйти из "Тоттенхэма" в зимнее трансферное окно.

Проведя в "Тоттенхэме" вторую половину прошлого сезона на правах аренды, летом Тель был выкуплен у "Баварии" за 29.8 млн. фунтов.



Однако главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк не очень-то доверяет Телю, лишь пять раз выпустив Матиса в стартовом составе "шпор" в рамках Премьер-Лиги.



Кроме того, Франк не включил Теля в заявку "Тоттенхэма" на общий этап Лиги Чемпионов, зарегистрировав Матиса на турнир лишь в прошлом месяце, когда стало понято, что Доминик Соланке не вернется в строй в ближайшее время.



20-летний Тель испытывает дефицит игровых минут и не приблизился к своей цели дебютировать за сборную Франции, поэтому Матис задумывается об уходе в аренду в январе, сообщает BBC.