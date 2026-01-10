Мбемо сможет сыграть в дерби Манчестера

"Манчестер Юнайтед" получит подкрепление в лице нападающего Бриана Мбемо к дерби против "Манчестер Сити" 17 января.

Сыграв против "Брайтона" в рамках 3-го раунда Кубка Англии в воскресенье, далее "Юнайтед" будет готовиться к дерби Манчестера на "Олд Траффорд" в Премьер-Лиге.



Sky Sports ожидает, что в дерби с "Сити" сможет принять участие Мбемо, чья сборная Камеруна накануне завершила свое выступление на Кубке Африки, проиграв в 1/4 финала Марокко со счетом 0:2.



В то же время защитник Нуссаир Мазрауи, как раз марокканец, остается на Кубке Африки. А вингер Амад Диалло со своей сборной Кот-д'Ивуара сыграет против Египта в субботу.



Добавим, Мбемо является лучшим бомбардиром "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив шесть голов до своего отъезда в сборную в декабре.