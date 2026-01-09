Джордан предостерег клубы от покупки Ларсена

Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан предостерег клубы Премьер-Лиги от приобретения нападающего "Вулверхэмптона" Йоргена Ларсена.

Прошлым летом "Вулверхэмптон" отразил интерес к Ларсену со стороны "Ньюкасла", который был готов заплатить за игрока сборной Норвегии 55 миллионов фунтов или даже больше.



Сейчас 25-летнего Ларсена сватают в "Ноттингем Форест", и ожидается, что "волки" попросят в качестве компенсации свыше 40 млн. фунтов. Однако даже эта сумма кажется Джордану чрезмерной как за игрока, который забил только три гола в этом сезоне.



"Заплатить 40 миллионов фунтов за этот хлам? Удачи".



"В недавнем матче (против "Брентфорда") он даже пенальти не смог реализовать, когда команда нуждалась в нем".



"Думаю, он плохой игрок. 60 миллионов фунтов? Думаю, за эти деньги "Вулверхэмптон" отправит его в подарочной упаковке на такси", — сообщил Джордан talkSPORT.