Мармуш не планирует уходить из "Сити"

Нападающий Омар Мармуш не планирует уходить из "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно.

До своего отъезда на Кубок Африки Мармуш сыграл 10 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, включая лишь два выхода в стартовом составе.



Недавно появились слухи, что "Тоттенхэм" обратил внимание на Мармуша после того, как не смог заинтересовать Антуана Семеньо, направляющегося в "Сити".



Sky Sport Germany может подтвердить, что насчет Мармуша поступило несколько запросов, в том числе от топ-клубов, однако "Тоттенхэм" не вступал в переговоры о приобретении Омара.



Как бы то ни было, в данный момент Мармуш никуда уходить не собирается. 26-летний египтянин планирует сражаться за место в составе команды Хосепа Гвардиолы после возвращения из сборной.