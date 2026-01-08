Макфарлейн войдет в тренерский штаб Росеньора в "Челси"
Новый главный тренер "Челси" Лиам Росеньор решил включить Калума Макфарлейна в свой штаб.
Возглавляя команду "Челси" U-21, Макфарлейн принял на себя управление первой командой после ухода Энцо Марески 1 января.
Под руководством Макфарлейна "Челси" ушел от поражения против "Манчестер Сити" (1:1), а также вдесятером проиграл "Фулхэму" (2:1).
Своей работой Макфарлейн произвел впечатление на Росеньора и боссов "Челси", поэтому Калуму было предложено продолжить работу с первой командой на постоянной основе.
Как сообщает Sky Sports, место Макфарлейна у руля команды U-21 займет Харри Хадсон, ассистент тренера команды U-18. Хадсон был помощником Макфарлейна в упомянутых матчах Премьер-Лиги против "Сити" и "Фулхэма".
08.01.2026 23:00
