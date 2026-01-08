"Тоттенхэм" потерял Кудуса до апреля

Атакующий полузащитник "Тоттенхэма" Мохаммед Кудус пропустит более трех месяцев с травмой бедра.

Эту травму Кудус получил в матче Премьер-Лиги против "Сандерленда" в прошлое воскресенье (1:1), будучи замененным уже на 19-й минуте.



Теперь 25-летний ганец вернется на футбольное поле только после международного перерыва в марте — не раньше возобновления Премьер-Лиги 11 апреля.



"К сожалению, повреждение сухожилия четырехглавой мышцы Мохаммеда Кудуса оказалось серьезнее. Мы ожидаем, что он вернется после международного перерыва в марте", — цитирует главного тренера "Тоттенхэма" Томаса Франка BBC.



Добавим, Кудус забил два гола и отдал пять результативных передач за "шпор" в этом сезоне Премьер-Лиги после перехода из "Вест Хэма" за 55 миллионов фунтов прошлым летом.