"Тоттенхэм" потерял Кудуса до апреля
Атакующий полузащитник "Тоттенхэма" Мохаммед Кудус пропустит более трех месяцев с травмой бедра.
Эту травму Кудус получил в матче Премьер-Лиги против "Сандерленда" в прошлое воскресенье (1:1), будучи замененным уже на 19-й минуте.
Теперь 25-летний ганец вернется на футбольное поле только после международного перерыва в марте — не раньше возобновления Премьер-Лиги 11 апреля.
"К сожалению, повреждение сухожилия четырехглавой мышцы Мохаммеда Кудуса оказалось серьезнее. Мы ожидаем, что он вернется после международного перерыва в марте", — цитирует главного тренера "Тоттенхэма" Томаса Франка BBC.
Добавим, Кудус забил два гола и отдал пять результативных передач за "шпор" в этом сезоне Премьер-Лиги после перехода из "Вест Хэма" за 55 миллионов фунтов прошлым летом.
08.01.2026 20:00
Просмотров: 260
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: