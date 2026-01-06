"Борнмут" хотел взять Левелинга на место Семеньо

"Борнмут" был готов выложить 40 миллионов евро (34.6 млн. фунтов) за нападающего немецкого "Штутгарта" Джейми Левелинга в это трансферное окно.

В данный момент "Борнмут" находится на пороге расставания с Антуаном Семеньо, которого выкупает "Манчестер Сити" за прописанные в контракте 65 миллионов фунтов.



Как сообщает Sky Sport Germany в эксклюзивном материале, заменить игрока сборной Ганы в "Борнмуте" мог немец ганского происхождения.



Однако спортивный директор "Штутгарта" Фабиан Вольгемут ответил отказом на выдвинутое в устной форме предложение "Борнмута" по 24-летнему Левелингу.



"Штутгарт" не хочет ослаблять свой состав в январе и возлагает большие надежды на Левелинга насчет второй половины сезона.



Добавим, в 14 матчах этого сезона Бундеслиги Левелинг забил один гол и отдал пять результативных передач за "Штутгарт", который сейчас занимает шестое место и претендует на попадание в Лигу Чемпионов.