Макфарлейн останется у руля "Челси" на матч с "Фулхэмом"

Калум Макфарлейн останется на тренерском мостике "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Фулхэма" в среду.

Побывав на собеседовании в "Челси" в понедельник, в этот же день главный тренер "Страсбура" Лиам Росеньор улетел назад во Францию.



Как сообщает Evening Standard, боссы "Челси" по-прежнему планирует назначить Росеньора на место ушедшего Энцо Марески, просто дебют Лиама было решено отложить до матча Кубка Англии против "Чарльтона" в ближайшую субботу.



Таким образом, руководить "Челси" против "Фулхэма" в среду вечером будет Макфарлейн, тренер команды U-21 "синих".



Это будет второй и заключительный матч в этой временной роли для Макфарлейна, который в минувшее воскресенье отобрал очки у "Манчестер Сити" (1:1).