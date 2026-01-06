Макфарлейн останется у руля "Челси" на матч с "Фулхэмом"
Калум Макфарлейн останется на тренерском мостике "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Фулхэма" в среду.
Побывав на собеседовании в "Челси" в понедельник, в этот же день главный тренер "Страсбура" Лиам Росеньор улетел назад во Францию.
Как сообщает Evening Standard, боссы "Челси" по-прежнему планирует назначить Росеньора на место ушедшего Энцо Марески, просто дебют Лиама было решено отложить до матча Кубка Англии против "Чарльтона" в ближайшую субботу.
Таким образом, руководить "Челси" против "Фулхэма" в среду вечером будет Макфарлейн, тренер команды U-21 "синих".
Это будет второй и заключительный матч в этой временной роли для Макфарлейна, который в минувшее воскресенье отобрал очки у "Манчестер Сити" (1:1).
06.01.2026 08:00
