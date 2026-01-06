Макфарлейн останется у руля "Челси" на матч с "Фулхэмом"

Калум Макфарлейн Калум Макфарлейн останется на тренерском мостике "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Фулхэма" в среду.

Побывав на собеседовании в "Челси" в понедельник, в этот же день главный тренер "Страсбура" Лиам Росеньор улетел назад во Францию.

Как сообщает Evening Standard, боссы "Челси" по-прежнему планирует назначить Росеньора на место ушедшего Энцо Марески, просто дебют Лиама было решено отложить до матча Кубка Англии против "Чарльтона" в ближайшую субботу.

Таким образом, руководить "Челси" против "Фулхэма" в среду вечером будет Макфарлейн, тренер команды U-21 "синих".

Это будет второй и заключительный матч в этой временной роли для Макфарлейна, который в минувшее воскресенье отобрал очки у "Манчестер Сити" (1:1).




Метки Макфарлейн, Росеньор, Страсбур, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2026 08:00

Количество просмотров Просмотров: 271


Поиск: