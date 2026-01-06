Семь вещей, что мы узнали в 20-м туре

Игорь Тиаго уничтожил "Эвертон", "Челси" не проиграл "Манчестер Сити" с временным тренером, а "Арсенал" ушей в отрыв благодаря дублю Деклана Райса. Об этом и не только — в итогах первого полноценного тура в 2026 году в Премьер-Лиге.





Макфарлейн держался на равных с Гвардиолой



Неожиданная битва Калума Макфарлейна с Хосепом Гвардиолой напомнила о финале Кубка Лиги 2021 года, когда 29-летний временный тренер "Тоттенхэма" Райан Мейсон стоял перед сложной задачей перехитрить одного из величайших тренеров в истории футбола.



Для Мейсона дополнительным бременем было 13-летнее отсутствие трофеев у "шпор", а для дебютировавшего в качестве главного тренера Макфарлейна — удивительно плохие результаты "Челси" в очных встречах с "Манчестер Сити". Прошло четыре с половиной года с тех пор, как "синие" последний раз обыгрывали "горожан". То достижение принадлежит команде Томаса Тухеля, которая одержала свою победу в финале Лиги Чемпионов, а ничья 1:1 в воскресенье продлила серию без побед до 12 матчей кряду.



Но гол Энцо Фернандеса в добавленное время вкупе с переменами посреди недели на "Стэмфорд Бридж", сделал этот матч триумфальным, чего Энцо Мареска не смог добиться против "Сити" во время своего пребывания на посту главного тренера "Челси".



Райс поддержал Дьекереша, выполнив его работу



Виктор Дьекереш еще не нашел свою голевую форму в "Арсенале", но Деклан Райс настаивает, что шведский нападающий по-прежнему оказывает огромное влияние на лидерство "канониров" в Премьер-Лиге.



Райс отличился дважды против "Борнмута", когда команда Микеля Артеты совершила яркий "камбэк" на южном побережье, но Дьекереш уже 10 матчей подряд не может забить с игры. Его всесторонняя игра немного улучшилась против команды Андони Ираолы, и Виктор сыграл важную роль во втором голе "Арсенала", хоть и все равно выглядел неуверенно в завершающей стадии.



"Ему тяжело, потому что защитники плотно его опекают, и у него нет никакого пространства", — сказал Райс. "Все парни поддерживают его из-за того, что он делает для нас, даже если он не забивает, из-за того, как он помогает нам как команде прессинговать, удерживать мяч. Я думаю, что все будет хорошо".



"Ливерпуль" продолжает терять преимущество, ведя в счете



Флориан Вирц был одним из положительных моментов для "Ливерпуля" в ничьей 2:2 с "Фулхэмом", но летний новичок стоимостью 116 миллионов фунтов не был доволен, несмотря на то, что забил свой второй гол в трех матчах.



"Я был рад, что забил, но я бы предпочел взять три очка", — сказал Вирц. "Это не то, чего мы хотим, мы хотим большего. Мы должны стать лучше, но это все еще процесс". Однако, чтобы добиться большего, "Ливерпуль" должен быть более убедительным. Они продолжают терять контроль над игрой, и Арне Слот, похоже, не может найти решения.



Тренер "Ливерпуля" не был впечатлен обороной, которая допустила гол Харрисона Рида. Это был потрясающий и неожиданный удар от резервного игрока "Фулхэма", но "Ливерпуль" не должен считать эту осечку следствием невезения. В прошлом месяце они едва не упустили преимущество в два гола в матчах с "Вулверхэмптоном" и "Тоттенхэмом". Сезон будет оставаться тяжелым, пока они не начнут играть более надежно, ведя в счете.



МЮ нуждается в том, чтобы Шешко набрал форму



Когда Рубен Аморим выпустил в воскресенье днем на "Элланд Роуд" девять игроков оборонительного плана, ответственность за атаку "Манчестер Юнайтед" естественным образом легла на плечи двух оставшихся атакующих игроков.



Матеус Кунья продлил свою хорошую полосу, забив гол, который принес гостям одно очко, но Шешко по-прежнему испытывает трудности. Словенец забил всего дважды с момента своего дорогостоящего перехода на "Олд Траффорд" и — ни одного с октября.



Конечно, его возможности порой были ограничены, а атакующая игра "Юнайтед" была скована большим количеством защитников на поле, но Шешко вновь не смог повлиять на игру, упустив прекрасную возможность заработать для команды три очка в концовке матча. С наступлением 2026 года у того, кто заменит Рубена Аморима, есть основания требовать большей отдачи от игрока, который еще не нашел своего места в Премьер-Лиге.



Нуну нужно больше доверять новичкам



Все в поражении "Вест Хэма" от "Вулверхэмптона" было ужасным, от начала и до конца. Нуну Эшпириту Санту не использовал три доступных замены, что свидетельствует о его неуверенности в своих игроках скамейки.



Тренер включил в число запасных купленного у "Жил Висенте" Пабло Фелипе, но, несмотря на хронические неудачи своей команды, которая не смогла нанести ни одного точного удара в створ, Нуну решил, что было бы несправедливо устраивать дебют в таком матче.



До этого сезона карьера 22-летнего бразильца была относительно незаметной, но после 10 голов в 13 матчах португальского первенства "молотобойцы" должны использовать его вновь обретенную уверенность и надеяться, что Пабло не окажется форвардом, который случайно набрал лучшую форму в жизни.



"Вест Хэм" отчаянно нуждается в голах, и Пабло придется быстро адаптироваться к Премьер-Лиге. Для него это был бы опыт без обременения на "Молинью", особенно с учетом важнейшего домашнего матча с "Ноттингем Форест" во вторник. Присоединиться к команде в январе сложно, но если Нуну хочет, чтобы он адаптировался, ему нужно как можно чаще выставлять нападающего на поле.



Эффект Дайча в "Форест" иссякает?



Первоначальное влияние Шона Дайча на "Ноттингем Форест" было впечатляющим, но есть ли у них план Б? С момента прихода Дайча в октябре "Форест" набирает в среднем одно очко за матч (1.4, если учитывать матчи Лиги Европы), но теперь "лесники" потерпели четыре поражения подряд.



Только один раз в этом сезоне они смогли отыграться и одержать победу — против "Лидса" в ноябре. Их способности к контратакам остаются, хотя и менее эффективны, чем в прошлом сезоне, когда Крис Вуд (сейчас травмирован) и Энтони Эланга (продан в "Ньюкасл") были постоянными игроками.



Но они по-прежнему выглядят хорошо организованными, когда защищаются глубоко. "Форест" обычно компактен, бдителен, боевит и слажен, когда счет равный или они ведут. Но когда другая команда забивает первой, и им приходится выдвигать больше игроков вперед, игра становится более растянутой. В субботнем поражении со счетом 3:1 на "Вилла Парк" "лесников" легко громили после потери мяча; они не могут позволить себе повторить это во вторник в решающем выездном матче с "Вест Хэмом".



Игорь Тиаго поломал серию неудач "Брентфорда" на выезде



Трудно было соотнести игру "Брентфорда" на поле "Эвертона" с командой, имеющей один из худших показателей в дивизионе результатам на выезде, настолько контролируемой и доминирующей была команда Кита Эндрюса, но, несмотря на семь поражений на выезде в этом сезоне, амбиции "пчел", возможно, придется пересмотреть.



На вопрос о том, какова должна быть цель "Брентфорда" на вторую половину сезона, Кевин Шаде ответил: "Основная цель, очевидно, не вылететь из лиги. Затем я бы сказал, что это не цель, а мечта, которую мы можем осуществить, если все пойдет хорошо, — квалифицироваться в еврокубки. Лично для меня — попасть на Чемпионат Мира, и для этого мне нужны хорошие матчи, как и команде".



Благодаря отличной форме Игоря Тиаго, Шаде и "Брентфорд" имеют для этого все основания. Кевин сказал о своем товарище по команде: "Он очень важен, потому что у нас всегда были такие игроки — например, Айвен Тони, Бриан Мбемо и Йоан Висса раньше, а теперь он. Взаимодействие в команде улучшается от матча к матчу, и это то, что нам нужно, а не только его голы".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru