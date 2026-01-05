"Вест Хэм" купил Кастельяноса у "Лацио"
"Вест Хэм" подтвердил приобретение нападающего итальянского "Лацио" Тати Кастельяноса.
Только в минувшую субботу "Вест Хэм" подписал нападающего Пабло Фелипе из "Жил Висенте" за 20 миллионов фунтов.
Сейчас "молотобойцы" совершили еще одно приобретение в нападение, потратив 25.2 млн. фунтов на Кастельяноса, который заключил контракт до 2030 года с опцией продления на 12 месяцев.
27-летний аргентинец, имеющий опыт выступлений в МЛС, Ла Лиге и Серии А, сможет дебютировать за команду Нуну Эшпириту Санту уже в матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" во вторник вечером.
Кастельянос, который будет выступать за "Вест Хэм" под 11-м номером, забил два гола в 12 матчах за "Лацио" в этом сезоне.
"Я действительно рад, потому что это очень важное испытание для меня лично, и я пришел, чтобы делать свой вклад и стараться помогать команде изо всех сил".
"Каждый матч — это битва, и я здесь, чтобы участвовать в этом. Я буду стараться добавить эту энергию, этот бойцовский дух, что есть внутри меня", — сообщил Кастельянос.
05.01.2026 17:00
Просмотров: 234
