"Вест Хэм" продал Луиса Гильерме в "Спортинг"

"Вест Хэм" объявил о продаже вингера Луиса Гильерме в лиссабонский "Спортинг" за 20 миллионов евро (17.4 млн. фунтов).

Гильерме выступал за "Вест Хэм" после своего перехода из "Палмейраса" за 25.5 млн. фунтов летом 2024, когда он стал первым приобретением "молотобойцев" при бывшем главном тренере Хулене Лопетеги и бывшем техническом директоре Тиме Штейдтене.



В течение своих полутора сезонов в "Вест Хэме" 19-летний бразилец сыграл 18 матчей во всех соревнованиях, включая лишь пять в этом сезоне Премьер-Лиги.



Теперь Гильерме продолжит карьеру в "Спортинге", где он получил контракт до 2030 года с установленными отступными в 80 млн. евро (69.6 млн. фунтов).



Гильерме стал вторым расставанием "Вест Хэма" в зимнее окно после нападающего Никласа Фюллькруга, арендованного "Миланом".