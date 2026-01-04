"Тоттенхэму" не удалось приобрести Соузу

"Тоттенхэм" сделал предложение в 8 миллионов фунтов о покупке левого защитника бразильского "Сантоса" Соузы, но в ответ последовал отказ.

19-летний Соуза является продуктом академии "Сантоса", дебютировав за первую команду в мае прошлого года.



В прошлом сезоне Соуза принял участие в 24 матчах бразильской Серии А и вместе с Неймаром помог "Сантосу" избежать вылета во второй дивизион.



Контракт Соузы с "Сантосом" предусматривает отступные в 52.2 млн. фунтов для бразильских клубов и 87.1 млн. фунтов для клубов из-за рубежа.



Желание "Тоттенхэма" приобрести Соузу связано с тем, что основной левый защитник команды Дестини Удоджи не играет с декабря из-за травмы задней поверхности бедра.



Главный тренер "шпор" Томас Франк был вынужден использовать на левом фланге обороны Джеда Спенса, который номинально является правым защитником, а против "Сандерленда" в воскресенье на проблемной позиции сыграл ветеран Бен Дэвис.



"Сантос" возлагает большие надежду на Соузу и ожидает, что в будущем юниор будет стоить значительно дороже. Поэтому "Тоттенхэм" должен решить, будет ли улучшать свое предложение, сообщает The Athletic.