Нету удивлен уходом Марески из "Челси"
Вингер "Челси" Педру Нету признался, что был удивлен и расстроен уходом главного тренера Энцо Марески.
В минувший четверг, в первый день 2026 года, "Челси" объявил о расставании с Мареской, который за полтора сезона на "Стэмфорд Бридж" выиграл Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.
Нету этого не ожидал, хотя и понимает непредсказуемость футбола. Педру признается, что в его отношениях с Мареской все было прекрасно.
"Когда я услышал новости, то поначалу был немного удивлен, потому что тренер очень хорошо трудился".
"Он невероятным образом провел прошлый сезон и был хорош в этом сезоне. Конечно, мы всегда хотим выступать лучше, но это футбол".
"Лично мне немного грустно, потому что этот тренер очень мне помог, и я многому научился у него. В личном плане у нас были невероятные отношения".
"Я скажу ему "спасибо", но это футбол, и мы должны преодолеть это. Нас уже ждет следующий матч", — сообщил Нету Sky Sports.
