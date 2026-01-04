Нету удивлен уходом Марески из "Челси"

Энцо Мареска и Педру Нету Вингер "Челси" Педру Нету признался, что был удивлен и расстроен уходом главного тренера Энцо Марески.

В минувший четверг, в первый день 2026 года, "Челси" объявил о расставании с Мареской, который за полтора сезона на "Стэмфорд Бридж" выиграл Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.

Нету этого не ожидал, хотя и понимает непредсказуемость футбола. Педру признается, что в его отношениях с Мареской все было прекрасно.

"Когда я услышал новости, то поначалу был немного удивлен, потому что тренер очень хорошо трудился".

"Он невероятным образом провел прошлый сезон и был хорош в этом сезоне. Конечно, мы всегда хотим выступать лучше, но это футбол".

"Лично мне немного грустно, потому что этот тренер очень мне помог, и я многому научился у него. В личном плане у нас были невероятные отношения".

"Я скажу ему "спасибо", но это футбол, и мы должны преодолеть это. Нас уже ждет следующий матч", — сообщил Нету Sky Sports.




Метки Мареска, Нету, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2026 14:00

Количество просмотров Просмотров: 437

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ganinilyha 04.01.2026 14:19 # ganinilyha
    Эти долбичи специально сольют Сити, чтобы доказать, что Мареска был прав

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: