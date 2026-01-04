Барнс советует "Челси" выбрать Фабрегаса

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что Сеск Фабрегас из итальянского "Комо" — лучший кандидат на роль следующего главного тренера "Челси".

Лиам Росеньор считается фаворитом на замену Энцо Мареске, от услуг которого "Челси" отказался в минувший четверг.



Однако Барнсу кажется, что Росеньор не вполне готов к работе в "Челси". По мнению Джона, "синим" больше подходит Фабрегас, представлявший лондонский клуб в качестве игрока.



"Я удивлен увольнением Энцо Марески, потому что, думаю, он хорошо справлялся с работой в "Челси", и я верил, что он является правильным человеком".



"Насчет летних приобретений всегда были вопросы, его это выбор или нет, поэтому, кто бы ни стал следующим тренером, ему нужно принять этот подход и просто добиваться результатов".



"Ходят разговоры насчет Лиама Росеньора, который очень хорошо трудится в "Страсбуре", но ему будет очень сложно перейти в клуб вроде "Челси", хотя он, вероятно, и примет статус-кво, где у него будет не так много власти. Это не может быть хорошей вещью для молодого тренера, и я верю, что ему нужно больше времени, прежде чем браться за такого рода работу".



"Другой вариант — это Сеск Фабрегас. Несмотря на то, что речь о молодом тренере, у него есть своя история с "Челси", и это очень важно. Фанаты любили его, и он очень хорош в "Комо", поэтому, думаю, он подошел бы клубу".



"Я не думаю, что какой-либо тренер с большим именем, который предпочитает больше власти, захочет оказаться на "Стэмфорд Бридж", поэтому Фабрегас подходит им в этом отношении. Я верю, что Фабрегас будет фаворитом на эту работу".



"Я не уверен, нужно ему больше времени в "Комо" или нет, но я думаю, он будет тем, кого в итоге выберет "Челси", — цитирует Барнса Daily Mirror.