Босс "Брайтона" исключает продажу Балеба в МЮ

Исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер заявил, что его клуб не собирается продавать полузащитника Карлоса Балеба в "Манчестер Юнайтед".

Балеба сватали в "Юнайтед" еще на исходе летнего трансферного окна, а на этой неделе появились слухи, что "красные дьяволы" также рассматривали возможность приобретения Карлоса в этом месяце.



Однако Барбер отрицает какой-либо контакт между клубами и надеется, что 22-летний игрок сборной Камеруна останется в "Брайтоне" надолго.



"Нам не поступало звонка с "Олд Траффорд" или от кого-либо, связанного с "Манчестер Юнайтед". У нас нет ни планов, ни желания продавать Карлоса в это окно или какое-либо окно в будущем".



"Мы знаем, что он талантливый игрок, и в будущем у него будет много вариантов".



"Но прямо сейчас он является важным игроком для нас на вторую половину сезона, и мы с нетерпением ждем его возвращения с Кубка Африки", — сообщил Барбер talkSPORT.