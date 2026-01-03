"Тоттенхэм" перенаправил Соломона из "Вильярреала" в "Фиорентину"

"Тоттенхэм" отозвал Манора Соломона из испанского "Вильярреала", сразу же перенаправив вингера в итальянскую "Фиорентину".

На исходе летнего трансферного окна "Вильярреал" взял Соломона в аренду до конца сезона 2025/26, однако с тех пор Манор лишь сыграл 11 матчей и забил один гол.



Эта ситуация не устроила Соломона и "Тоттенхэм", поэтому с наступлением зимнего трансферного окна "шпоры" досрочно прекратили аренду 26-летнего игрока сборной Израиля.



Новым пристанищем Соломона стала "Фиорентина", которая занимает последнее место в Серии А.



Добавим, Соломон принадлежит "Тоттенхэму" с 2023 года, но за все это время сыграл лишь шесть матчей за "шпор", также успев побывать в аренде в "Лидсе".