"Юнайтед" изучал возможность покупки Балеба в январе

"Манчестер Юнайтед" изучал возможность приобретения полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба в зимнее трансферное окно.

На своей пресс-конференции в пятницу главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что в данный момент внутри клуба не ведется никаких переговоров насчет приобретений в январе.



Даже если это действительно так в данный момент времени, ранее "Юнайтед" изучал условиях, на которых возможно приглашение Балеба в январе, утверждает Sky Sports.



Сделка по Балеба посреди сезона выглядит чрезвычайно сложной и дорогой, а "Брайтон" хочет сохранить Карлоса минимум до лета, поэтому "Юнайтед" решил поставить свой интерес к 21-летнему камерунцу на паузу.



Грядущим летом "Юнайтед" будет готов обзавестись сразу двумя новыми полузащитниками, а в шорт-листе "красных дьяволов", помимо Балеба, значатся не только Эллиотт Андерсон из "Ноттингем Форест", Адам Уортон из "Кристал Пэлас" и Жоао Гомес из "Вулверхэмптона", но и варианты на перспективу вроде Айюба Буабби из "Лилля" и Христоса Музакитиса из "Олимпиакоса".