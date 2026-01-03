"Вест Хэм" приобрел Пабло

"Вест Хэм" подтвердил приобретение нападающего португальского "Жил Висенте" Пабло Фелипе.

Ранее днем "Вест Хэм" проводил в "Милан" Никласа Фюллькруга, на место которого сразу же был подписан Пабло.



22-летний бразилец заключил с "молотобойцами" контракт до лета 2030 с опцией продления на 12 месяцев и взял футболку с 19-м номером.



Пабло обошелся "Вест Хэму" в 20 миллионов фунтов и может дебютировать за команду Нуну Эшпириту Санту в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в субботу, отмечает Sky Sports.



Пабло провел детство в Бразилии, но родился в Португалии, куда он затем вернулся в возрасте 16 лет для развития своей карьеры.



За "Жил Висенте" Пабло выступал с сентября 2024, в этом сезоне забив 10 голов в 13 матчах португальского первенства.



