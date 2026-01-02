Макфарлейн: "Это были безумные 24 часа"

Временный тренер "Челси" Калум Макфарлейн назвал "безумными" события последних 24 часов в клубе.

Накануне "Челси" объявил о расставании со своим главным тренером Энцо Мареской, который 18 месяцев назад заменил Маурисио Почеттино.



Ожидается, что на место Марески будет приглашен Лиам Росеньор из родственного "синим" "Страсбура", но пока этого не произошло, первая команда была доверена Макфарлейну.



Таким образом, именно Макфарлейн, который возглавляет команду "Челси" U-21, будет руководить "синими" в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье, и Калум не скрывает своего волнения.



"Это были безумные 24 часа. Ураган, как вы можете себе представить. Но также это очень приятно и волнительно".



"Я могу испытывать лишь позитивные чувства насчет этой возможности. Это удивительный опыт".



"Я вполне расслаблен. Уверен, чем ближе будет матч, тем сильнее будет волнение. Прежде я еще не работал на этом уровне, но парни повели себя великолепно, и мы сделаем это вместе".



"Команда должна быть готова и подготовлена, и наша роль — обеспечить игрокам необходимую поддержку, чтобы выйти и исполнить задуманное".



"Я бы не сказал, что нам нечего терять. Мы должны показать себя с лучшей стороны", — цитирует Макфарлейн BBC.