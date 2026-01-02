"Милан" арендовал Фюллькруга у "Вест Хэма"
Итальянский "Милан" подтвердил переход нападающего "Вест Хэма" Никласа Фюллькруга.
Арендное соглашение по Фюллькругу рассчитано до конца сезона 2025/26 и предусматривает опцию выкупа, поэтому назад в "Вест Хэм" Никлас может уже не вернуться.
В августе 2024 "Вест Хэм" потратил 27.5 млн. фунтов на приглашение Фюллькруга из дортмундской "Боруссии", однако с тех пор Никлас забил лишь три гола в 29 матчах за "молотобойцев".
В этом сезоне Фюллькруг пока не отличился ни разу, приняв участие в восьми матчах Премьер-Лиги и одном Кубка Лиги. Окончательно утратив доверие главного тренера "Вест Хэма" Нуну Эшпириту Санту, 32-летний немец не появлялся на футбольном поле с конца ноября.
02.01.2026 16:00
Просмотров: 203
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: