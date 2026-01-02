"Борнмут" отправил Араухо в "Селтик"

"Борнмут" отправил своего защитника Хулиана Араухо в шотландский "Селтик" до конца сезона 2025/26 на правах аренды.

По информации Sky Sports, арендное соглашение не предусматривает опции или обязательства по выкупу, поэтому летом Араухо вернется в "Борнмут".



Араухо представлял "Борнмут" после своего перехода из "Барселоны" в августе 2024. Хулиан сыграл 12 матчей в прошлом сезоне Премьер-Лиги, но в этом — ни одного.



Единственное появление Араухо на футбольном поле в этом сезоне пришлось на матч Кубка Лиги против "Брентфорда" в августе.



24-летний мексиканец, способный сыграть крайнего защитника или вингбека, становится первым приобретением "Селтика" при новом главном тренере Вильфриде Нанси, делающем ставку на схему 3-4-3.