"Вест Хэм" заинтересован в Стерлинге

"Вест Хэм" заинтересован в приглашении вингера "Челси" Рахима Стерлинга в зимнее трансферное окно.

Первую половину этого сезона Стерлинг провел, тренируясь отдельно от первой команды "Челси". Рахим заранее знал о своей участи, но подыскать себе новый клуб прошлым летом не смог.



С наступлением января у Стерлинга появляется еще одна возможность уйти, и talkSPORT утверждает, что ведущий борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Вест Хэм" хочет видеть 31-летнего англичанина у себя.



Нюанс в том, что зарплата Стерлинга превышает 300,000 фунтов в неделю, поэтому "Вест Хэм" лишь хочет арендовать Рахима.



В то же время Стерлинг не собирается снова в аренду после прошлого сезона, который он провел в "Арсенале", и открыт только к постоянному трансферу.



Чтобы реально рассчитывать на приглашение Стерлинга, "Вест Хэму" придется включить в сделку опцию или обязательство по выкупу, но в данный момент это маловероятно.