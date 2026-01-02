"Вест Хэм" заинтересован в Стерлинге

Рахим Стерлинг "Вест Хэм" заинтересован в приглашении вингера "Челси" Рахима Стерлинга в зимнее трансферное окно.

Первую половину этого сезона Стерлинг провел, тренируясь отдельно от первой команды "Челси". Рахим заранее знал о своей участи, но подыскать себе новый клуб прошлым летом не смог.

С наступлением января у Стерлинга появляется еще одна возможность уйти, и talkSPORT утверждает, что ведущий борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Вест Хэм" хочет видеть 31-летнего англичанина у себя.

Нюанс в том, что зарплата Стерлинга превышает 300,000 фунтов в неделю, поэтому "Вест Хэм" лишь хочет арендовать Рахима.

В то же время Стерлинг не собирается снова в аренду после прошлого сезона, который он провел в "Арсенале", и открыт только к постоянному трансферу.

Чтобы реально рассчитывать на приглашение Стерлинга, "Вест Хэму" придется включить в сделку опцию или обязательство по выкупу, но в данный момент это маловероятно.




