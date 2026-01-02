"Юнайтед" следит за Жаке

"Манчестер Юнайтед" следит за защитником французского "Ренна" Жереми Жаке с прицелом на летнее трансферное окно.

Жаке находится на радаре у ряда европейских грандов, но едва ли покинет "Ренн" уже в январе.



Для "Юнайтед" приоритетом на лето является укрепление полузащиты, но Sky Sports утверждает, что "красные дьяволы" также открыты к приглашению центрального защитника вроде Жаке.



Еще в августе 2025 к Жаке существовал серьезный интерес со стороны "Кристал Пэлас". Однако "Ренн" не только сохранил 20-летнего француза, но и заключил с ним новый долгосрочный контракт.