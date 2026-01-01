"Вест Хэм" согласовал покупку Кастельяноса

"Вест Хэм" согласовал приобретение нападающего итальянского "Лацио" Тати Кастельяноса.

В данный момент главный тренер "Вест Хэма" Нуну Эшпириту Санту располагает единственным чистым нападающим в лице Каллума Уилсона, причем на острие атак все равно предпочитает использовать правого вингера Джаррода Боуэна.



"Вест Хэм" уже договорился о покупке нападающего "Жил Висенте" Пабло за 21 миллион фунтов, включая бонусы, но 21-летний португалец прибудет в команду Нуну не один.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Вест Хэм" также договорился с "Лацио" о компенсации за Кастельяноса в размере 29 млн. евро (25.3 млн. фунтов).



Кастельянос выступает за "Лацио" с 2023 года, забив 22 гола в 98 матчах во всех соревнованиях. В этом сезоне Серии А 23-летний аргентинец отличился дважды в 11 играх.



Кастельянос прибыл в "Лацио" из "Нью-Йорк Сити", с которым завоевал Кубок МЛС в 2021 году, в процессе забив 23 гола.



По всей видимости, переходы Пабло и Кастельяноса будут означать, что "Вест Хэм" завершит свой интерес к Йоргену Ларсену из "Вулверхэмптона", а ранее из-за травмы у "молотобойцев" сорвалось приобретение Эдди Нкетиа из "Кристал Пэлас".