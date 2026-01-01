"Юнайтед" заинтересован в Матета

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Кристал Пэлас" Жан-Филиппу Матета.

По информации Sky Sports, в данный момент "Юнайтед" не предпринимает активных действий к приглашению нападающего в январе, однако "красные дьяволы" могут перейти к конкретным шагам, если кто-нибудь из интересующих их игроков станет доступен для трансфера.



У "Пэлас" есть причина задуматься о продаже Матета в январе, потому что после окончания этого сезона у 28-летнего игрока сборной Франции останется только 12 месяцев по контракту.



Источник утверждает, что минувшим летом "Пэлас" отразил к Матета интерес со стороны клубов из Лиги Чемпионов, которые предлагали за Жан-Филиппа до 50 миллионов фунтов.



Помимо "Юнайтед", прежде Матета также связывали с переходом в такие клубы, как "Тоттенхэм", "Ювентус", "Милан" и "Аталанта".