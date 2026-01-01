Комиссия Премьер-Лиги признала, что "Эвертон" должен был получить пенальти против "Арсенала"

Комиссия Премьер-Лиги по рассмотрению ключевых инцидентов матчей (Key Match Incidents panel) определила, что "Эвертон" должен был получить пенальти в проигранном матче Премьер-Лиги против "Арсенала".

20 декабря "Арсенал" одержал победу 0:1 на "Хилл Дикинсон" благодаря реализованному Виктором Дьекерешем пенальти в первом тайме.



На 57-й минуте у рефери Сэма Барротта была веская причина назначить ответный 11-метровый, потому что защитник "канониров" Вильям Салиба снизу ударил по ноге нападающего "ирисок" Тьерно Барри, однако Сэм предпочел не вмешиваться.



Арбитр VAR Майкл Солсбери не увидел здесь явной ошибки Баррота, поэтому не стал направлять коллегу к монитору у бровки.



Тщательно рассмотрев этот инцидент, KMI голосованием три против двух определила, что все-таки Барротт допустил ошибку, а VAR должна была вмешаться, чтобы "Эвертон" получил заслуженный пенальти.



В своем заявлении KMI отмечает, что "Салиба неосторожно бьет Барри без контакта с мячом".