Аморим: "Доргу испытывает тревогу, когда касается мяча"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что его вингбек Патрик Доргу страдает от кризиса уверенности в себе и испытывает чувство тревоги при игре с мячом.

Чуть менее года назад Доргу стал первым приобретением Аморима в "Юнайтед", присоединившись из "Лечче" за 25.3 млн. фунтов.



Доргу выходил в стартовом составе на семь из 12 матчей "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, но Аморим чувствует, что 21-летний датчанин все еще находится в процессе привыкания.



"Вы можете почувствовать, что Патрик испытывает тревогу каждый раз, когда касается мяча. Я могу почувствовать это".



"Когда я смотрю, как Патрик играет за свою сборную, то вижу, что он забил отличный гол против сборной Шотландии. Находясь под давлением, он принял совершенно другое решение, нежели он принимает в нашей команде. Думаю, ему нужно быть спокойнее, когда он играет в футбол, чтобы принимать решение таким образом".



"Я вспоминаю его удар против "Эвертона". Там принять решение было проще, нежели когда рядом находился парень из сборной Шотландии. Я видел, что он это делал, когда играл в Италии".



"Но, повторюсь, поначалу здесь иногда бывает сложно совладать с давлением. Он должен прибавить", — цитирует Аморима Daily Mail.