Хески против увольнения Слота из "Ливерпуля"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Эмиль Хески выступил против увольнения главного тренера "красных" Арне Слота.

Слот оказался под колоссальным давлением после девяти поражений в 12 последних матчах, и Хески признает, что в большинстве других клубов Арне уже бы уволили.



Однако Хески напоминает, что Слот выиграл Премьер-Лигу в прошлом сезоне, поэтому Эмиль хочет дать Арне шанс исправиться.



"Мы всегда хвалим тренеров, и Слот сделал много правильных вещей в прошлом сезоне, тогда как сейчас кажется, что его изменения и замены не работают. Это сочетание ряда факторов, включая приход новых игроков и отсутствие надежности в обороне".



"Да, текущая серия заставила бы многие клубы уволить своего тренера. Но большинство из них не выиграло титул в прошлом сезоне. Матч против "Вест Хэма" будет иметь огромную важность для Слота. Чем больше матчей вы не выигрываете, пропуская голы, тем сильнее становится оказываете на тебя давление".



"Но уволить его? Это чересчур радикально. Ему нужна возможность исправить ситуацию", — цитирует Хески Daily Mirror.