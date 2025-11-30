Кайседо: "Почти перешел в "Арсенал"

Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо подтвердил, что он был близок к переходу в "Арсенал" в январе 2023.

В январе 2023 "Арсенал" предложил 60 миллионов фунтов за Кайседо, который настойчиво требовал отпустить его к "канонирам" и даже был отстранен от тренировок с "Брайтоном", где он тогда выступал.



Оглядываясь сейчас назад, Кайседо понимает, что так даже лучше, ведь уже через полгода он отправился в "Челси" за 115 млн. фунтов и заслужил репутацию одного из лучших опорников в Премьер-Лиге.



"У всего происходящего есть причина. Я почти перешел, но сейчас я здесь, и я так счастлив. Это было правильное время. Я ждал, когда "Челси" обратится насчет меня. Люди смеялись и говорили, что я выбрал неправильное место, но иногда тебе требуется время, чтобы адаптироваться в большой команде. Мне оно потребовалось".



"Я хочу дать все этому клубу, потому что они не сомневались насчет меня. Я выбрал "Челси", потому что у них есть амбиции. Я хочу выигрывать трофеи — больше трофеев с этим клубом", — сообщил Кайседо Daily Mail.