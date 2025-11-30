Франк недоволен, что фанаты "Тоттенхэма" освистали Викарио

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк раскритиковал своих фанатов, неоднократно освиставших голкипера Гульельмо Викарио в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма".

Накануне "Тоттенхэм" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Фулхэма", не сумев оправиться от двух голов, пропущенных в первые шесть минут матча.



Свой второй гол "шпоры" пропустили после того, как Викарио неудачно сыграл за пределами своей штрафной площади и подарил мяч сопернику. Фанаты домашней команды совершенно не оценили действие итальянского голкипера, однако реакция трибун крайне не понравилась Франку.



"Мне не понравилось, что наши фанаты освистали его сразу после и затем еще несколько раз, когда он касался мяча. Они не могут быть настоящими фанатами "Тоттенхэма", потому что, когда мы на поле, все мы поддерживаем друг друга".



"И мы делаем все возможное, чтобы играть хорошо. После матча, пожалуйста, свистите. Но не во время. Это неприемлемо, на мой взгляд", — цитирует Франка Sky Sports.