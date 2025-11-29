Мендьета предложил "Ливерпулю" обменять Вирца на Винисиуса

Бывший игрок сборной Испании Гаиска Мендьета предложил "Ливерпулю" обменять полузащитника Флориана Вирца на нападающего "Реала" Винисиуса.

Начало карьеры Вирца в "Ливерпуле" выдалось крайне непростым, и Флориан до сих пор не совершил ни одного результативного действия в Премьер-Лиге.



Мендьета считает, что для Вирца имело бы смысл отправиться в "Реал", где Флориан смог бы воссоединиться со своим бывшим главным тренером по "Байеру" Хаби Алонсо, а "Ливерпуль" взамен получил бы отказывающегося от нового контракта Винисиуса.



Почему бы не обменять Флориана Вирца на Винисиуса? Честно, почему нет?"



"Флориана Вирца я больше представляю в "Реале", чем Винисиуса в "Ливерпуле" прямо сейчас, но я думаю, обмен устроил бы их обоих".



"Мы уже видели это прежде, когда тренер симпатизирует определенному игроку и знает, как заставить его показывать свой лучший футбол. Он хочет снова работать с ним".



"Вопрос в том, на какой позиции в "Реале" он будет играть и кого он заменит".



"У них уже есть проблема с имеющимися игроками: Родриго, Винисиус, Джуд Беллингем, Феде Вальверде. У них насыщен состав, особенно в полузащите", — цитирует Мендьету Liverpool Echo.