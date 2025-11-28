"Эвертону" не удалось оспорить удаление Гейе

Удаление Идриссы Гейе Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес поведал, что его клубу не удалось оспорить удаление полузащитника Идриссы Гейе против "Манчестер Юнайтед".

Гейе получил прямую красную карточку на 13-й минуте победного для "Эвертона" матча Премьер-Лиги против "Юнайтед" в минувший понедельник (0:1) за то, что дал пощечину своему партнеру по команде Майклу Кину.

Гейе был просто в ярости, и потребовалось вмешательство голкипера "ирисок" Джордана Пикфорда, чтобы предотвратить драку на футбольном поле.

Теперь Гейе будет дисквалифицирован на матчи против "Ньюкасла", "Борнмута" и "Ноттингем Форест", потому что апелляция "Эвертона" на удаление 36-летнего сенегальца была отклонена FA.

"Мы подала апелляцию, и нашу апелляцию отклонили. Нам не назвали никакой причины, почему она была отклонена, но мы действительно подали апелляцию — и немедленно", — цитирует Мойеса BBC.

Добавим, Гейе выходил в стартовом составе на каждый матч "Эвертона" в этом сезоне Премьер-Лиги. В следующем месяце Идрисса отправится в расположение сборной Сенегала для выступления на Кубке Африки.




28.11.2025

