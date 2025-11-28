"Эвертону" не удалось оспорить удаление Гейе

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес поведал, что его клубу не удалось оспорить удаление полузащитника Идриссы Гейе против "Манчестер Юнайтед".

Гейе получил прямую красную карточку на 13-й минуте победного для "Эвертона" матча Премьер-Лиги против "Юнайтед" в минувший понедельник (0:1) за то, что дал пощечину своему партнеру по команде Майклу Кину.



Гейе был просто в ярости, и потребовалось вмешательство голкипера "ирисок" Джордана Пикфорда, чтобы предотвратить драку на футбольном поле.



Теперь Гейе будет дисквалифицирован на матчи против "Ньюкасла", "Борнмута" и "Ноттингем Форест", потому что апелляция "Эвертона" на удаление 36-летнего сенегальца была отклонена FA.



"Мы подала апелляцию, и нашу апелляцию отклонили. Нам не назвали никакой причины, почему она была отклонена, но мы действительно подали апелляцию — и немедленно", — цитирует Мойеса BBC.



Добавим, Гейе выходил в стартовом составе на каждый матч "Эвертона" в этом сезоне Премьер-Лиги. В следующем месяце Идрисса отправится в расположение сборной Сенегала для выступления на Кубке Африки.