"Лидс" сделал запрос насчет Калвина Филлипса

"Лидс" сделал запрос насчет возвращения полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса.

С момента своего перехода из "Лидса" за 45 миллионов фунтов в 2022 году Филлипс отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "Сити" в рамках Премьер-Лиги.



Также Филлипс совершил две неудачные командировки, в "Вест Хэм" и "Ипсвич", а в этом сезоне сыграл только один матч за "Сити", абсолютно утратив доверие главного тренера Хосепа Гвардиолы.



Филлипс окончательно восстановился после перенесенной летом операции на ахилле и теперь хочет играть регулярно. Калвин недоволен своей ситуацией в "Сити", поэтому собирается уйти в январе.



По информации Daily Mirror, "Лидс" уже сделал запрос насчет Филлипса, однако зарплата 250,000 фунтов делает возвращение 29-летнего англичанина на "Элланд Роуд" маловероятным.



Поэтому Филлипсу не остается особого выбора, кроме как рассмотреть варианты с клубами из Франции, Испании и Германии.