Энрике — цель номер один "Ливерпуля" на замену Слоту
Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике возглавляет шорт-лист владельцев "Ливерпуля" на замену Арне Слот.
В данный момент Слот сохраняет поддержку руководства "Ливерпуля", однако американские владельцы заранее готовятся к худшему сценарию.
По информации Daily Mirror, целью номер один "Ливерпуля" в случае расставания со Слотом станет Энрике, который в прошлым сезоне привел ПСЖ к победе в Лиге Чемпионов — впервые в истории парижан.
Энрике также выигрывал Лигу Чемпионов с "Барселоной" в 2015 году, поэтому Луис видится боссам "Ливерпуля" проверенным вариантом.
Другой вопрос в том, будет ли Энрике доступен, особенно посреди сезона. "Ливерпулю" может потребоваться временный тренер на остаток кампании, и на эту роль "красные" могут позвать предшественника Слота в лице Юргена Клоппа.
28.11.2025 11:00
Бля, что за бред? Миха уже, как наркот и цыган стал, не просто питается на помойках, а ещë и на фард всякое говно тащит.
Лучше Ираолу или Гласнера назначить тогда..
Вот за каким хуем Энрике менять псж на эту помойку?
