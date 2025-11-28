Энрике — цель номер один "Ливерпуля" на замену Слоту

Арне Слот и Луис Энрике Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике возглавляет шорт-лист владельцев "Ливерпуля" на замену Арне Слот.

В данный момент Слот сохраняет поддержку руководства "Ливерпуля", однако американские владельцы заранее готовятся к худшему сценарию.

По информации Daily Mirror, целью номер один "Ливерпуля" в случае расставания со Слотом станет Энрике, который в прошлым сезоне привел ПСЖ к победе в Лиге Чемпионов — впервые в истории парижан.

Энрике также выигрывал Лигу Чемпионов с "Барселоной" в 2015 году, поэтому Луис видится боссам "Ливерпуля" проверенным вариантом.

Другой вопрос в том, будет ли Энрике доступен, особенно посреди сезона. "Ливерпулю" может потребоваться временный тренер на остаток кампании, и на эту роль "красные" могут позвать предшественника Слота в лице Юргена Клоппа.




Метки Ливерпуль, ПСЖ, Слот, тренеры, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2025 11:00

Количество просмотров Просмотров: 664

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 28.11.2025 11:58 # sausage
    Бля, что за бред? Миха уже, как наркот и цыган стал, не просто питается на помойках, а ещ&#235; и на фард всякое говно тащит.

    (ответить)

  2. arsfann 28.11.2025 11:34 # arsfann
    Лучше Ираолу или Гласнера назначить тогда..

    (ответить)

  3. qess 28.11.2025 11:05 # qess
    Вот за каким хуем Энрике менять псж на эту помойку?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: