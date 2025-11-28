Энрике — цель номер один "Ливерпуля" на замену Слоту

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике возглавляет шорт-лист владельцев "Ливерпуля" на замену Арне Слот.

В данный момент Слот сохраняет поддержку руководства "Ливерпуля", однако американские владельцы заранее готовятся к худшему сценарию.



По информации Daily Mirror, целью номер один "Ливерпуля" в случае расставания со Слотом станет Энрике, который в прошлым сезоне привел ПСЖ к победе в Лиге Чемпионов — впервые в истории парижан.



Энрике также выигрывал Лигу Чемпионов с "Барселоной" в 2015 году, поэтому Луис видится боссам "Ливерпуля" проверенным вариантом.



Другой вопрос в том, будет ли Энрике доступен, особенно посреди сезона. "Ливерпулю" может потребоваться временный тренер на остаток кампании, и на эту роль "красные" могут позвать предшественника Слота в лице Юргена Клоппа.