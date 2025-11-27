Босс "Баварии" подтвердил, что его клуб хотел Вирца

Спортивный директор немецкой "Баварии" Макс Эберль подтвердил, что его клуб хотел приобрести атакующего полузащитника Флориана Вирца, который в итоге перешел в "Ливерпуль".

Минувшим летом "Ливерпуль" купил Вирца у "Байера" по сделке стоимостью 116 миллионов фунтов.



По словам Эберля, это было решение самого Вирца. Флориан отверг "Баварию" и сознательно выбрал "Ливерпуль", где пока толком не заиграл и забил лишь три гола во всех соревнованиях.



"Во время всех наших переговоров мы дали ясно понять, что были бы счастливы заполучить его в "Баварию" и что он замечательно бы нам подошел".



"Затем Флориан выбрал "Ливерпуль". Я желаю ему всего наилучшего в представлении немецкого футбола в Премьер-Лиге", — сообщил Эберль Bild.