Агент поведал, что Эстевао мог перейти в "Барселону"

Агент вингера "Челси" Эстевао Виллиана поведал, что его клиент мог перейти в испанскую "Барселону".

В минувший вторник Эстевао сыграл ключевую роль в победе 3:0 над "Барселоной" в Лиге Чемпионов, забив великолепный гол.



По словам агента Андре Кари, "Барселона" является особенным клубом для Эстевао, который вполне мог оказаться на "Ноу Камп", если бы не финансовые проблемы каталонцев.



"В 2018 году я начал составлять отчеты по Эстевао. В 2019 я взял Абидаля (бывшего спортивного директора "Барселоны") в Бразилию, чтобы посмотреть один из его матчей, и вы могли видеть, что уже в 11 лет он был другим и хотел стать обладателем "Золотого мяча".



"Я всегда рассказывал о нем, и теперь мои слова начинают подтверждаться. После моего ухода из "Барселоны" мы разговаривали насчет Эстевао в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах".



"Мы ездили в офис и предлагали им игрока, потому что я верил, что его ждет огромное будущее в мировом футболе. "Барса" не была в хорошем финансовом положении, и иногда сделка не может быть заключена. А жаль".



"Технический персонал "Барсы" всегда одобрял приобретение Эстевао, и мы встречались с Деку (нынешним спортивным директором "Барселоны") более одного раза. Но руки Деку были связаны, потому что финансы клуба не позволяют совершать приобретения на будущее".



"К примеру, в случае с Витором Роке клуб поспешил и совершил ошибку. Нельзя покупать игрока, чтобы через четыре месяца он был больше не нужен. После Витора атмосфера не была правильной для приобретения Эстевао".



"У Эстевао остается пять лет по контракту, и он наслаждается пребыванием в "Челси". У него есть особые чувства к "Барсе", — сообщил Кари Cadena SER.