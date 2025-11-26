"Юнайтед" интересуется Джеймсом Гарнером
"Манчестер Юнайтед" находится среди клубов, проявляющих интерес к полузащитнику "Эвертона" Джеймсу Гарнеру.
Гарнер сыграл каждую минуту каждого матча "Эвертона" в этом сезоне Премьер-Лиги, в минувший понедельник поучаствовав в сенсационной победе 0:1 над "Юнайтед". Именно с передачи Джеймса был забит единственный гол в этом поединке на "Олд Траффорд".
Игра Гарнера в прошедшем матче может только укрепить интерес "Юнайтед" к 24-летнему англичанину, чей контракт с "Эвертоном" истекает в конце сезона.
По информации talkSPORT, за ситуацией Гарнера также следят "Ноттингем Форест" и "Астон Вилла", но главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес решительно настроен склонить Джеймса к новой сделке.
Добавим, Гарнер является продуктом академии "Юнайтед", однако Джеймс так и не дождался своего шанса в первой команде "красных дьяволов", после нескольких аренд отправившись в "Эвертон" в 2022 году.
26.11.2025 20:00
Просмотров: 46
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: