"Юнайтед" интересуется Джеймсом Гарнером

Джеймс Гарнер "Манчестер Юнайтед" находится среди клубов, проявляющих интерес к полузащитнику "Эвертона" Джеймсу Гарнеру.

Гарнер сыграл каждую минуту каждого матча "Эвертона" в этом сезоне Премьер-Лиги, в минувший понедельник поучаствовав в сенсационной победе 0:1 над "Юнайтед". Именно с передачи Джеймса был забит единственный гол в этом поединке на "Олд Траффорд".

Игра Гарнера в прошедшем матче может только укрепить интерес "Юнайтед" к 24-летнему англичанину, чей контракт с "Эвертоном" истекает в конце сезона.

По информации talkSPORT, за ситуацией Гарнера также следят "Ноттингем Форест" и "Астон Вилла", но главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес решительно настроен склонить Джеймса к новой сделке.

Добавим, Гарнер является продуктом академии "Юнайтед", однако Джеймс так и не дождался своего шанса в первой команде "красных дьяволов", после нескольких аренд отправившись в "Эвертон" в 2022 году.




