Нападающий немецкой "Баварии" Харри Кейн объяснил, как изменился "Арсенал" с момента его ухода из "Тоттенхэма".

В данный момент "Арсенал" уверенно лидирует в Премьер-Лиге, имея шесть очков над ближайшим преследователем, а также идет со 100-процентным результатом в Лиге Чемпионов.



В преддверии матча на "Эмирейтс" Кейн высказался о прогрессе "Арсенала", отметив игру "канониров" в обороне и накопленный ими опыт.



"Они стали надежнее, они стали опытнее — но они играют похожим образом, как и в те времена. В оборонительном плане их структура стала лучше".



"Они набрались опыта в Лиге Чемпионов, что сделало их лучше и помогло вырасти. Поэтому они и занимают то место, которое занимают прямо сейчас. Это будет хорошая проверка для нас", — цитирует Кейна Daily Mirror.