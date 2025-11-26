Кейн объяснил, как изменился "Арсенал"

Харри Кейн Нападающий немецкой "Баварии" Харри Кейн объяснил, как изменился "Арсенал" с момента его ухода из "Тоттенхэма".

В данный момент "Арсенал" уверенно лидирует в Премьер-Лиге, имея шесть очков над ближайшим преследователем, а также идет со 100-процентным результатом в Лиге Чемпионов.

В преддверии матча на "Эмирейтс" Кейн высказался о прогрессе "Арсенала", отметив игру "канониров" в обороне и накопленный ими опыт.

"Они стали надежнее, они стали опытнее — но они играют похожим образом, как и в те времена. В оборонительном плане их структура стала лучше".

"Они набрались опыта в Лиге Чемпионов, что сделало их лучше и помогло вырасти. Поэтому они и занимают то место, которое занимают прямо сейчас. Это будет хорошая проверка для нас", — цитирует Кейна Daily Mirror.




Метки Арсенал, Бавария, Кейн, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 375




Поиск: