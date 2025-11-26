"Пэлас" задумывается о покупке Уиллока в январе

"Кристал Пэлас" задумывается о приобретении полузащитника "Ньюкасла" Джо Уиллока в зимнее трансферное окно.

В свое время Уиллок сыграл важную роль в попадании "Ньюкасла" в Лигу Чемпионов впервые при Эдди Хау, но в последние 12 месяцев Джо далек от той формы.



В прошлом сезоне Уиллока беспокоили проблемы со здоровьем, а когда 26-летний англичанин получал возможность сыграть, своим шансом не пользовался.



С приходом Джейкоба Рэмси из "Астон Виллы" минувшим летом Уиллок превратился в шестой выбор на позиции центрального полузащитника, и эта ситуация может подтолкнуть Джо к смене клуба в январе.



По информации The Telegraph, "Пэлас" верит, что сможет договориться о переходе Уиллока. Ожидается, что "Ньюкасл" попросит около 21 миллиона фунтов, за которые Джо и был куплен у "Арсенала".



Более того, "Ньюкасл" уже помышляет о замене для Уиллока, присматриваясь к 19-летнему Кесу Смиту из АЗ.