Кейн: "Переход в "Баварию" — одно из лучших решений в моей жизни"

Нападающий Харри Кейн заявил, что совершенно не жалеет о своем переходе в немецкую "Баварию" и открыт к новому контракту.

Некоторое время назад стало известно, что рассчитанный до 2027 года контракт Кейна содержит пункт об отступных. Это усилило спекуляции насчет возможного отъезда Харри из Мюнхена следующим летом.



Однако 32-летний англичанин, забивший 109 голов в 114 матчах за "Баварию" после перехода из "Тоттенхэма" в августе 2023, планирует и дальше выступать за чемпионов Бундеслиги.



"Переход в "Баварию" был одним из лучших решений в моей жизни. Я счастлив здесь. Я открыт к тому, чтобы остаться здесь подольше. В ближайшие месяцы мы проведем переговоры о возможности заключения нового контракта", — цитирует Кейна Evening Standard.