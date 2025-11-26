Эстевао: "Самый особенный момент в моей карьере"

Вингер "Челси" Эстевао Виллиан назвал свой гол против испанской "Барселоны" в Лиге Чемпионов самым особенным моментом в своей карьере.

Накануне вечером Эстевао поучаствовал в разгроме "Барселоны", отметившись великолепным голом. 18-летний бразилец пошел в дриблинг против защитника на краю штрафной, а затем сильно пробил над руками голкипера.



Эстевао стал только третьим после Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда тинейджером, забивавшим в каждом из трех своих первых выходов в старте в Лиге Чемпионов, и после победы 3:0 юниор рассказал о своих ощущениях.



"Это был действительно идеальный вечер. Я просто благодарен Богу за то, что он дал мне это все. Дальше только вперед и только вверх".



"Когда я забивал гол, все случилось очень быстро. Это случилось, прежде чем я понял это. Я просто обнаружил пространство, протиснулся туда и забил гол. Это был столь особенный момент для меня в моей карьере, и я надеюсь забить гораздо больше".



"Да, это определенно был самый особенный момент в моей карьере. Я надеюсь забивать больше и больше на протяжении многих лет", — сообщил Эстевао Amazon Prime.