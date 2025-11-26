Мареска: "Эстевао и Ямаль могут стать следующими Месси и Роналду"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его вингер Эстевао и Ламин Ямаль из "Барселоны" могут стать следующими Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Матч Лиги Чемпионов между "Челси" и "Барселоны" изначально преподносился как противостояние двух восходящих звезд мирового футбола в лице Эстевао и Ямаля.



И хотя Ямаль, в отличие от забившего классный гол Эстевао, себя не проявил, Мареска уверен, что блестящее будущее ждет обоих. Правда, Энцо призывает не спешить сравнивать юниоров с легендами.



"Наверное, как Рафинья и сказал, в следующие 10-15 лет Эстевао и Ламин Ямаль могут стать следующими Месси и Роналду".



"Но им обоим 18 лет. Им нужно получать удовольствие, стараться прибавлять каждый день. Это самое важное для них".



"Гол, который забил Эстевао, напомнил мне тот, что он забил против нас на клубном Чемпионате Мира. Они очень похожи, то же самое действие".



"Ему нужно расслабиться. Ему нужно наслаждаться футболом, ему нужно играть. Он и Ламин так молоды, им 18 лет, и если вы начнете говорить о них как о Роналду и Месси, то это чересчур больше давление для столь молодых парней".



"Им нужно приезжать на базу и с радостью тренироваться, но когда вы начинаете сравнивать их с этими двумя, то это чересчур для них", — сообщил Мареска BeIN Sports.