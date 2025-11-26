"Ньюкасл" проиграл "Марселю"

Дубль бывшего нападающего "Арсенала" и "Челси" Пьер-Эмерика Обамеянга обрел "Ньюкасл" на поражение 2:1 в гостях у "Марселя" в Лиге Чемпионов.

Энтони Гордон успел решить свои проблемы со здоровьем и вышел в стартовом составе "сорок", как и Дэн Берн с Джо Уиллоком. Эти трое заменили Льюиса Холла, Жоэлинтона и Ника Вольтемаде.



"Ньюкаслу" потребовалось всего пять с небольшим минут, чтобы открыть счет. Сандро Тонали прострелил с правого края штрафной, мяч дошел до Харви Барнса, который в касание поразил ворота — 0:1.



Забив быстрый гол, далее гости отдали мяч во владение сопернику и сосредоточились на контратаках, некоторые их которых были весьма опасными и заставляли хозяев играть с оглядкой на свои ворота.



А вот начало второго тайма "сороки" провалили. Ник Поуп неосмотрительно покинул свою штрафную, не сумев остановить Пьер-Эмерика Обамеянга, который проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота — 1:1.



Спустя всего четыре минуты Обамеянг открылся у ближней штанги и замкнул прострел партнера с правого фланга — 2:1.



Уйти от поражения "Ньюкасл" уже не смог, как ни старался. Во втором тайме "Марсель" чувствовал себя гораздо увереннее и контроль над игрой не упустил.



"Марсель" (Франция) — "Ньюкасл" (Англия) — 2:1 (0:1)



Голы: Обамеянг 46, 50 — Барнс 6.



"Марсель": Рульи, Веа, Павар, Балерди, Палмери, Вермерен, Хейбьерг, Гринвуд (Гомес 88), Бакола (О'Райли 62), Пайшао, Обамеянг (Ваз 90).



"Ньюкасл": Поуп, Ливраменто (Холл 60), Тиав, Шер (Эланга 61), Берн, Гимараэс, Тонали, Уиллок (Рэмси 72), Джейкоб Мерфи (Майли 60), Гордон (Вольтемаде 72), Барнс.



Предупреждения: Балерди, Бакола, Палмери, Гринвуд, Вермерен — Уиллок, Гордон, Берн.