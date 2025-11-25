Netflix претендует на трансляции матчей Премьер-Лиги

Netflix Стриминговый сервис Netflix готов вступить в борьбу за право транслировать матчи английской Премьер-Лиги.

Не желая отставать от конкурентов, Netflix уже некоторое время работает над расширением доступных для своих подписчиков спортивных трансляций.

Netflix проиграл борьбу конкурентам из Paramount+ за возможность транслировать матчи Лиги Чемпионов на территории Великобритании, но теперь американский гигант нацелился на Премьер-Лигу.

Как сообщает The Times, Netflix составит конкуренцию Sky Sports и TNT Sports за телеправа на Премьер-Лигу в Великобритании и NBC — в Соединенных Штатах.

По состоянию на текущий момент телеправа на Премьер-Лигу в Великобритании распределены до 2029 года, но контракт с NBC рассчитан до 2028. Распределение прав на матчи из следующего цикла должно произойти в ближайшие 12 месяцев.

Для клубов Премьер-Лиги появление столь мощного игрока в лице Netflix означало бы, что доходы от телетрансляций только вырастут.




Дата 25.11.2025 10:00

