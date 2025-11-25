Netflix претендует на трансляции матчей Премьер-Лиги
Стриминговый сервис Netflix готов вступить в борьбу за право транслировать матчи английской Премьер-Лиги.
Не желая отставать от конкурентов, Netflix уже некоторое время работает над расширением доступных для своих подписчиков спортивных трансляций.
Netflix проиграл борьбу конкурентам из Paramount+ за возможность транслировать матчи Лиги Чемпионов на территории Великобритании, но теперь американский гигант нацелился на Премьер-Лигу.
Как сообщает The Times, Netflix составит конкуренцию Sky Sports и TNT Sports за телеправа на Премьер-Лигу в Великобритании и NBC — в Соединенных Штатах.
По состоянию на текущий момент телеправа на Премьер-Лигу в Великобритании распределены до 2029 года, но контракт с NBC рассчитан до 2028. Распределение прав на матчи из следующего цикла должно произойти в ближайшие 12 месяцев.
Для клубов Премьер-Лиги появление столь мощного игрока в лице Netflix означало бы, что доходы от телетрансляций только вырастут.
