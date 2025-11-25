Мойес: "Мне нравится, что мои игроки сражаются друг с другом"

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес увидел позитив в стычке Идриссы Гейе и Майкла Кина в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Накануне "Эвертон" стал первой в истории командой, вдесятером обыгравшей "Юнайтед" на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги, причем "ириски" действовали в меньшинстве с 13-й минуты, когда Гейе получил красную карточку за атаку на Кина.



Мойес считает, что рефери было не обязательно удалять Гейе, однако Дэвида радует, что его игроки демонстрируют неравнодушие.



"Я не думаю, что кто-нибудь на стадионе удивился бы, если бы ничего не произошло".



"Думаю, рефери мог взять чуть больше времени, чтобы подумать. Мне сказали, что есть правила, и если ты ударил своего игрока, то можешь оказаться в беде".



"Но у этого есть и другая сторона: мне нравится, что мои игроки сражаются друг с другом, если кто-нибудь из них не совершил правильное действие. Если вы хотите, чтобы эта твердость и стойкость обеспечила результат, то кто-нибудь должен исполнить это".



"Я расстроен удалением. Но все мы были футболистами, и мы злились на своих партнеров по команде. Он извинился за удаление, он похвалил игроков и поблагодарил их, он извинился за случившееся", — сообщил Мойес Sky Sports.